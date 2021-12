Legende: Erhitzte Gemüter Krawalle bei Lyon-Fans im Cup-Duell gegen Paris FC. imago images

Frankreich: Lyon fliegt aus dem Cup

Nach den Zuschauerkrawallen im Cup zwischen dem Zweitligisten Paris FC und Olympique Lyon am 17. Dezember wurden beide Teams vom Wettbewerb ausgeschlossen. Lyon (mit Xherdan Shaqiri) wurde zudem auf Bewährung von der nächsten Cup-Austragung ausgeschlossen. Die Lyoner Anhänger dürfen bis Ende dieser Saison nicht mehr an Auswärtsspiele reisen. Paris FC darf die nächsten 5 Heimspiele nicht im eigenen Stadion bestreiten.

Türkei: Gavranovic trifft doppelt

Mario Gavranovic kommt in der höchsten türkischen Liga gut zurecht. In seinem 10. Ligaspiel seit seinem Wechsel zu Kayserispor erzielte der Schweizer Internationale beim 3:0-Heimsieg gegen Sivasspor 2 Tore und bereitete den 3. Treffer vor. In knapp 600 Minuten gelangen Gavranovic 6 Tore und 3 Assists.

England: Remis in Newcastle

Manchester United ist bei Newcastle (mit Fabian Schär) nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Das Heimteam ging nach einem sehenswerten Schlenzer von Allan Saint-Maximin (7.) in Führung. Die «Red Devils» taten sich in der Folge schwer, konnten aber gut 20 Minuten vor Spielschluss den Ausgleich bewerkstelligen: Edinson Cavani reüssierte.

