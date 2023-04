Legende: Nimmt die Herausforderung in Leicester an Dean Smith. IMAGO / PA Images

England: Smith übernimmt in Leicester

Das abstiegsbedrohte Leicester City hat einen Nachfolger für Brendan Rodgers an der Seitenlinie gefunden. Dean Smith soll die «Foxes» vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit bewahren. Der 52-Jährige erhält einen Vertrag bis im Sommer. 8 Spieltage vor Saison-Ende in der Premier League liegt Leicester auf dem 19. und vorletzten Platz, 2 Punkte hinter Everton (17.), das aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.