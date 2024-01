Legende: Jubel in der 17. Minute Marcus Thuram (ganz rechts) war für die Mailänder Führung besorgt. Keystone/STR

Italienischer Supercup: Inter im Final

Inter Mailand hat sich beim Supercup in Saudi-Arabien für den Final gegen Napoli qualifiziert. Die «Nerazzurri» mit Yann Sommer im Tor schlugen in Riad Lazio Rom 3:0. Die Treffer für die Mailänder schossen der Franzose Marcus Thuram (17.), der Türke Hakan Calhanoglu per Penalty und der Italiener Davide Frattesi (87.). Das Endspiel findet am Montag statt.

Premier League: Perisic leihweise zu Split

Hajduk Split darf sich auf die Rückkehr von Ivan Perisic freuen. Der 34-Jährige wechselt leihweise von Tottenham in seine Heimatstadt. Von Split brach Perisic 2006 in die weite Fussballwelt auf. Mit Dortmund und Bayern wurde er deutscher Meister, mit letzteren gewann er 2020 auch die Champions League. Zudem wurde er mit Inter italienischer Meister und stand 2018 im WM-Final. Seit 2022 spielte Perisic für die «Spurs».

Legende: Nach über 17 Jahren wieder in der Heimat aktiv Ivan Perisic zieht es leihweise zum Jugendverein Hajduk Split. imago images/Aflosport

Zypern: Keine Gästefans bis im Sommer

Nach Ausschreitungen im zyprischen Profi-Fussball bleiben Anhänger von Auswärtsmannschaften bis zum Saisonende von Meisterschafts- und Pokalspielen ausgeschlossen. Auslöser des Beschlusses waren neuerliche Vorfälle beim Duell zwischen Nea Salamina und APOEL Nikosia.