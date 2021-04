Legende: Ein Mann sieht Rot Yann Sommer musste nach seiner Notbremse in der Partie gegen Hertha Berlin frühzeitig unter die Dusche. Keystone

Deutschland: Sommer kassiert zwei Spielsperren

Yann Sommer ist nach seiner Notbremse im Spiel bei Hertha BSC (2:2) vom Sportgericht des Deutschen Fussball-Bundes für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Der Schweizer Gladbach-Goalie war nach einem Foul an Jhon Cordoba in der 13. Minute von Schiedsrichter Patrick Ittrich vom Platz gestellt worden.

Spanien: Ramos mit positivem Corona-Test

Aufregung bei Real Madrid vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Liverpool am Mittwoch: Wie der spanische Rekordmeister bekannt gab, wurde Captain Sergio Ramos positiv auf das Coronavirus getestet. Der 35-Jährige fällt wegen einer Wadenverletzung ohnehin aus. Auch sein Abwehrkollege Raphael Varane fehlt gegen Liverpool nach einem positiven Test. Real reist mit einem 3:1-Polster aus dem Hinspiel an die Anfield Road.

Spanien: Perez bis 2025 Präsident

Florentino Perez bleibt für vier weitere Jahre Präsident von Real Madrid. Dies gaben die «Königlichen» am Dienstag bekannt. Mit seiner nunmehr sechsten Amtszeit ist der 74-jährige alte Bauunternehmer bis 2025 Chef der Madrilenen. Perez hatte als einziger Kandidat seine Bewerbung fristgerecht bis Montagnacht eingereicht. Der Spanier ist bereits seit 2009 im Amt. Zuvor war er schon von 2000 bis 2006 Präsident von Real Madrid.