Sommer verlängert in Gladbach – Dembélé fällt 10 Wochen aus

Sommer bleibt Gladbach treu

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Nati-Goalie Yann Sommer vorzeitig bis 2023 verlängert. Dies gab der Bundesliga-Tabellenführer am Freitag bekannt. «Yann ist ein Spieler, der unsere Mannschaft in den letzten Jahren als Führungsfigur geprägt hat. Er gehört für mich zu den besten Torhütern in Europa», sagte Sportdirektor Max Eberl. Der Schweizer war 2014 als Nachfolger von Marc-Andre ter Stegen zur Borussia gewechselt.

Barcelona muss auf Dembélé verzichten

Ousmane Dembélé wird dem spanischen Meister Barcelona mindestens 10 Wochen fehlen. Er hatte sich am Mittwoch in der Champions League gegen Dortmund eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Damit wird der Franzose auch den «Clásico» vom 18. Dezember gegen Real Madrid verpassen.

Rooney gibt Trainer-Debüt

Der frühere englische Fussball-Nationalspieler und Rekordtorschütze Wayne Rooney gibt am Samstag sein Trainerdebüt. Der 34-Jährige wird bei seinem neuen Verein, dem Zweitligisten Derby County, als Assistent von Chefcoach Philip Cocu an der Seitenlinie stehen. Der frühere Manchester-United-Profi wird bei den «Rams» ab dem 1. Januar zudem auch als Spieler auflaufen dürfen.

Fabinho fällt bei Liverpool aus

Liverpool muss mindestens bis zum Ende des Jahres ohne den Brasilianer Fabinho (26) auskommen. Der Mittelfeldspieler und Teamkollege von Xherdan Shaqiri hat am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Napoli (1:1) eine Bänderverletzung am Sprunggelenk erlitten.

