Deutschland: Sow für die Europa League fraglich

Hinter dem Einsatz von Djibril Sow im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Barcelona steht ein dickes Fragezeichen. Der Schweizer Internationale hat sich am Sonntag im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (1:2) eine Kniezerrung zugezogen und musste nach 30 Minuten ausgewechselt werden. Frankfurt geht mit einem 1:1 aus dem Hinspiel in die Auswärts-Partie in der katalanischen Metropole.

Spanien: Atlético muss Stadion-Sektion sperren

Wegen diskriminierender Ausrufe seiner Fans im Champions-League-Hinspiel muss Atlético Madrid eine Stadion-Sektion beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City am Mittwoch sperren. Mindestens 5000 Plätze müssen im Stadion Wanda Metropolitano leer bleiben, forderte die Uefa am Montag.