Spalletti übernimmt bei Juventus

Juventus Turin hat einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Igor Tudor gefunden. Wie der Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, übernimmt bis Saisonende Luciano Spalletti die Zügel. Der Vertrag soll gemäss italienischen Medien automatisch verlängert werden, falls Juventus die Champions League erreicht. Spalletti hatte Napoli 2023 zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren geführt. Danach übernahm er die italienische Nationalmannschaft, wo er im Juni nach dem missglückten Start in die WM-Qualifikation entlassen wurde. In der Serie A belegt Juventus derzeit den 7. Rang.

