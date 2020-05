Legende: Ein altes Bild bald wieder aktuell? Tabellenführer Barcelona empfing im März Real Sociedad. imago images

Spanien: Erstmals konkreter Starttermin

Die Pläne für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Spanien werden konkreter. In gut vier Wochen soll in den beiden Topligen wieder der Ball rollen. «Wir bemühen uns darum, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen», sagte Ligapräsident Javier Tebas beim Bezahlsender Movistar Plus: «Der Virus ist noch da. Aber wenn wir können, werden wir am 12. Juni wieder beginnen.» Bei bislang 2500 Coronatests in den Topligen waren fünf Spieler positiv getestet worden. Die Betroffenen seien symptomfrei und in der letzten Phase der Erkrankung.