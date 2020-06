Legende: Bald wieder Fans im Stadion? UD Las Palmas hofft auf Zuschauer im Juni. imago images

Spanien: Las Palmas hofft auf Zuschauer im Juni

Zweitligist Las Palmas möchte gleich beim 1. Spiel nach der Corona-Zwangspause wieder vor Zuschauern auflaufen. «Unsere Fans werden das Stadion bis zum Spiel am 13. Juni gegen Girona wieder betreten können, um ihr Team anzufeuern», sagte Präsident Miguel Angel Ramirez im Gespräch mit dem Klubradio. Gran Canaria sei ein «sicheres Ziel», so Ramirez: «Wir könnten das einzige Stadion der grossen Ligen werden, das mit Publikum auf den Rängen spielt.» Entscheidend für das Vorhaben sei, dass die Insel in der kommenden Woche in die sogenannte Phase 3 der Lockerungen eintritt.

Italien: Serie-A-Spielplan steht

Nach rund dreieinhalb Monaten kehrt die Serie A am 20. Juni mit dem Spiel FC Turin gegen Parma aus der Corona-Zwangspause zurück. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Serie A am Montagabend veröffentlichte. Die Liga beginnt mit 4 Nachholspielen des 25. Spieltags, die wegen Corona ausgesetzt wurden. Insgesamt müssen 124 Partien innerhalb von 44 Tagen absolviert werden. Der letzte Spieltag findet am 2. August statt.