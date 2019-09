Legende: Teilerfolg Neymar darf schon früher wieder in der Champions League mittun als gedacht. imago images

CAS reduziert Sperre gegen Neymar

Neymar und der französische Meister PSG haben mit ihrem Rekurs vor dem internationalen Sportgerichtshof teilweise Recht bekommen. Der CAS-Einzelrichter reduzierte die Sperre gegen den Brasilianer von 3 auf 2 Champions-League-Partien. Neymar attackierte nach dem verlorenen Achtelfinal gegen Manchester United im März die Video-Schiedsrichter auf Instagram, nachdem sie den Engländern in der Nachspielzeit den entscheidenden Handspenalty zugesprochen hatten.

Stones fehlt ManCity bis zu 5 Wochen

Manchester City muss 4 bis 5 Wochen auf Innenverteidiger John Stones verzichten. Die Verletzung erlitt der Abwehrspieler im Training in der Ukraine, wo sich ManCity auf das Champions-League-Spiel bei Schachtar Donezk am Mittwoch vorbereitet. Damit wird die Personaldecke der «Skyblues» in der Abwehr langsam dünn: Neben Stones fällt bereits Aymeric Laporte mit einem Knorpel- und Meniskusschaden mehrere Monate aus. Mit Nicolas Otamendi steht damit nur noch ein gesunder gelernter Innenverteidiger im Kader.