Legende: Nicht mehr im Amt Jaap Stam. Keystone

Stam nimmt den Hut

Jaap Stam ist als Trainer von Feyenoord Rotterdam zurückgetreten. Der 47-Jährige zog die Konsequenzen aus der 0:4-Pleite gegen Ajax am Wochenende. Feyenoord, das am vergangenen Donnerstag in der Europa League gegen YB 0:2 verloren hatte, liegt in der heimischen Meisterschaft nur auf Rang 12.

Southampton spendet grosszügig

Nach der 0:9-Rekordpleite gegen Leicester City am Freitag spendet das Team von Southampton das Gehalt dieses Tages für wohltätige Zwecke. Trainer Ralph Hasenhüttl, sein Betreuerstab und die Spieler stellen ihren Freitag-Lohn der Charity-Stiftung des Klubs zur Verfügung. Es war die höchste Heim-Niederlage in der Geschichte der Premier League.

Ribéry 3 Spiele gesperrt

Der in dieser Saison vom FC Bayern München zur Fiorentina gewechselte Franzose Franck Ribéry ist für 3 Spiele gesperrt worden. Der 36-Jährige hatte am Sonntag nach der 1:2-Heimniederlage gegen Lazio Rom einen Linienrichter geschubst und dafür Rot gesehen. Vorausgegangen waren heftige Proteste der Florentiner gegen den aus ihrer Sicht irregulären Siegtreffer Ciro Immobiles kurz vor Schluss. Diesem soll ein Foul vorausgegangen sein.