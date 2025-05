3. Bundesliga: Dresden und Bielefeld feiern

Thomas Stamm steigt mit Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga auf. Der 42-jährige Schweizer Trainer kann mit dem Drittligist aus Sachsen trotz einer 0:1-Niederlage in Mannheim am vorletzten Spieltag nicht mehr von den Aufstiegsplätzen verdrängt werden. Dresden spielte letztmals 2021/22 in der zweithöchsten Liga. Stamm übernahm den Trainerjob auf diese Saison, er kam von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Nach seiner ersten Trainerstation bei Winterthurs U18 war der Schaffhauser zwei Jahre lang Co-Trainer der Schweizer U16-Nationalmannschaft. Als zweiter Aufsteiger steht Pokalfinalist Arminia Bielefeld fest.

Niederlande: Xhemaili geht leer aus

Riola Xhemaili hat mit PSV Eindhoven den Cupsieg knapp verpasst. Die vom VfL Wolfsburg an den niederländischen Spitzenklub ausgeliehene Schweizer Nationalstürmerin unterlag im Final in Rotterdam Twente Enschede 1:2. Xhemaili stand beim Kräftemessen mit dem härtesten Konkurrenten um den Meistertitel wie fast immer in dieser Saison in der Startelf. Mit zehn Toren in der Liga und zwei im Cup zahlt sich das PSV-Gastspiel für die 22-Jährige gleichwohl aus.