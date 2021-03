Deutschland: Steffen verletzt

Renato Steffen wird dem VfL Wolfsburg in den nächsten Wochen fehlen. Wie der Bundesliga-Klub mitteilte, fällt der Schweizer Internationale wegen einer «schwerwiegenden Bänderverletzung im linken Sprunggelenk» bis auf Weiteres aus. Steffen zog sich die Verletzung in einem Zweikampf am Wochenende bei der 1:2-Niederlage des Tabellendritten gegen Hoffenheim zu. Der 29-jährige Offensivspieler musste sich deshalb vorzeitig auswechseln lassen.

Legende: Musste gestützt den Platz verlassen Renato Steffen (links). imago images

Spanien: Laporta wieder Barça-Boss

Joan Laporta kehrt als Präsident an die Spitze des spanischen Top-Klubs

FC Barcelona zurück. Fast 55 Prozent der Stimmen fielen auf Laporta, der unter anderem mit dem Versprechen gelockt hatte, Lionel Messi bei Barcelona zum Bleiben zu bewegen. Laporta war bereits von 2003 bis 2010 Präsident von Barcelona gewesen. Er folgt auf Josep Maria Bartomeu. Der 58-Jährige hatte im Oktober sein Amt niedergelegt, um einem Misstrauensvotum von Mitgliedern zuvorzukommen.

Legende: Zurück an der Spitze des FC Barcelona Joan Laporta. Keystone

Sperre gegen Ahmad reduziert

Der Internationale Sportgerichtshof TAS hat die Sperre des früheren FIFA-Vizepräsidenten Ahmad Ahmad wegen Korruption von fünf auf zwei Jahre reduziert. Angerechnet werde dabei die bereits abgelaufene Zeit seit Beginn der Suspendierung ab dem 19. November 2020, teilte der TAS mit. Die festgelegte Geldbusse von 200'000 Franken wurde um 50'000 Franken reduziert. Der 61-jährige frühere Präsident des Afrikanischen Kontinentalverbandes CAF hatte gegen das Urteil der FIFA-Ethikkommission Berufung eingelegt. Er war im November 2020 wegen finanziellen Fehlverhaltens verurteilt worden.

Premiere für Liechtensteins Frauen-Nati

Liechtensteins Frauen-Nationalteam steht vor dem ersten Länderspiel der Verbandsgeschichte. Die Equipe von Trainer Philipp Riedener empfängt am 11. April Luxemburg. Austragungsort und Anspielzeit seien noch offen, teilte der Liechtensteiner Fussballverband am Internationalen Weltfrauentag mit. Nach drei Spielabsagen im Vorjahr war die Premiere zunächst für Juni dieses Jahres vorgesehen.