Legende: In Wolfsburg ausser Rang und Traktanden gefallen Renato Steffen. imago images/regios24

Deutschland: Steffen vor Wechsel in die Schweiz

Nach vier Jahren beim VfL Wolfsburg kehrt Renato Steffen wohl in seine Schweizer Heimat zurück. Der Nationalspieler, dessen Vertrag bei den Niedersachsen noch bis zum Saisonende läuft, wird voraussichtlich am Montag zum FC Lugano wechseln. «Ich denke, dass das klappen wird», sagte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Der Transfer des Mittelfeldspielers soll den Norddeutschen rund 700'000 Euro einbringen. Unter dem neuen Trainer Niko Kovac war der 30-Jährige seit Beginn der neuen Spielzeit ins sportliche Abseits geraten.

USA: Shaqiri mit Oberschenkel-Beschwerden

Xherdan Shaqiri musste in der Major League Soccer bei der 0:2-Heimniederlage von Chicago Fire gegen CF Montreal bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Der Schweizer verspürte laut seinem Trainer Ezra Hendrickson Schmerzen im Oberschenkel. Chicago ging zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Platz. Der Rückstand auf einen Platz in den Playoffs beträgt sieben Runden vor Schluss der Regular Season bei einem Spiel mehr sechs Punkte.

Legende: Nur eine halbe Stunde auf dem Platz Xherdan Shaqiri. Reuters/ USa today sports