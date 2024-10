Steinhaus wird Fifa-Funktionärin – Iniesta kündigt Abschied an

Legende: Neu für die Fifa tätig Bibiana Steinhaus-Webb. Archivbild imago images/Martin Hoffmann

Neuer Job für Ex-Schiedsrichterin Steinhaus

Bibiana Steinhaus-Webb ist beim Fussball-Weltverband als «Leiterin der Frauenabteilung der Fifa-Schiedsrichtersubdivision» präsentiert worden. Zuletzt war die 45-Jährige, die immer noch als bislang einzige Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga pfiff, als TV-Expertin bei der ARD tätig. In ihrer neuen Funktion soll Steinhaus-Webb die Entwicklung des Frauenschiedsrichterwesens auf allen Stufen zusammen mit den Fifa-Mitgliedsverbänden und den Konföderationen beaufsichtigen und fördern.

Iniesta kündigt Abschied an

Der ehemalige spanische Welt- und Europameister Andres Iniesta hat sein nahendes Karriereende angekündigt. In einem mehr als zweiminütigen Video, das er in den sozialen Medien veröffentlichte, kommen unter anderem seine früheren Trainer Pep Guardiola, Vicente del Bosque und Louis van Gaal zu Wort. Das Video endet mit dem Schriftzug «El juego continua» (das Spiel geht weiter), verknüpft mit dem Datum 8.10.2024. Bereits vor einer Woche postete er einen Beitrag, aus dem spanische Medien übereinstimmend schlossen, dass er am Dienstag seinen Rücktritt bekanntgeben wolle.