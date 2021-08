Legende: Verlässt die «Blues» Tammy Abraham. Reuters

Italien: Roma zahlt 40 Mio. für Abraham

Tammy Abraham verlässt Champions-League-Sieger Chelsea und schliesst sich der AS Roma für 5 Jahre an. Das Team von Trainer Jose Mourinho zahlt für den 23-jährigen Stürmer 40 Millionen Euro. Abraham war in der letzten Saison mit gesamthaft 12 Treffern der erfolgreichste Torschütze, wurde aber seit dem Trainerwechsel von Frank Lampard zu Thomas Tuchel immer seltener berücksichtigt. Die «Blues» hatten zudem erst vor wenigen Tagen den Transfer von Romelu Lukaku finalisiert – die Einsatzchancen für Abraham wären deshalb nicht grösser geworden. Chelsea sicherte sich ab 2023 eine Rückkaufoption von 80 Millionen Euro.