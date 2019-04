Trainerentlassung in Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat die Konsequenzen aus dem 0:6-Debakel beim FC Augsburg gezogen und sich von Trainer Markus Weinzierl getrennt. Das gaben die Schwaben am Samstagabend nur wenige Stunden nach dem Spiel bekannt. Der bisherige U19-Coach Nico Willig wird Interimstrainer. Der 44-jährige Weinzierl war seit dem 9. Oktober 2018 beim VfB tätig gewesen. Der VfB hat unter ihm nur eines der vergangenen 15 Spiele gewonnen und präsentierte sich in Augsburg desolat. Als Tabellen-16. schwebt Stuttgart in grosser Abstiegsgefahr, der 1. FC Nürnberg auf Position 17 liegt nur drei Punkte hinter dem VfB.