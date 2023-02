Legende: Haben die WM vielleicht bald im eigenen Land Fans des Weltmeisters Argentinien. Keystone / AP Photo / Andrea Comas

WM: 4 Länder bewerben sich für die WM 2030

Der Weltmeister Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay haben offiziell ihre gemeinsame Bewerbung für die Organisation der WM 2030 eingereicht. 100 Jahre nach dem ersten WM-Turnier, das 1930 in Uruguay ausgetragen worden ist, soll der Grossanlass zum Jubiläum in Südamerika stattfinden. Neben der Südamerika-Kandidatur wollen sich auch Spanien und Portugal gemeinsam bewerben. Auch Marokko und Saudi-Arabien bekunden Interesse. Die Fifa wird den Entscheid im Jahr 2024 fällen. 2026 findet die WM in den USA, in Kanada und in Mexiko statt.

03:15 Video Archiv: Argentinien kürt sich zum Weltmeister Aus FIFA WM 2022 vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 15 Sekunden.

Frankreich: Montpellier entlässt Trainer

Der französische Klub Montpellier stellt seinen Trainer Romain Pitau frei. Montpellier holte in dieser Spielzeit bislang nur 6 Siege aus 22 Spielen. 2012 errang Pitau als Spieler den einzigen Meistertitel von Montpellier. Mit dem 45-Jährigen müssen auch die Assistenztrainer Pascal Baills und Frédéric Mendy gehen.