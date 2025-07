Per E-Mail teilen

Legende: Hoch dekoriert Viktor Gyökeres. Imago/HMB-Media

Premier League: Arsenal schnappt sich Gyökeres

Arsenal hat von Sporting Lissabon den schwedischen Stürmer Viktor Gyökeres erworben. Der 27 -Jährige unterschrieb gemäss Klub-Angaben einen «langfristigen Vertrag». Medienberichten zufolge ist das Arbeitspapier des Stürmers bis 2030 gültig, Arsenal habe demnach eine Sockelablöse von 63 Millionen Euro gezahlt. Gyökeres erzielte in den letzten beiden Saisons für Sporting 97 Tore in 102 Einsätzen. Arsenal ist nach Brighton, Swansea und Coventry die 4. Station in Grossbritannien.