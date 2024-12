Legende: Ist nicht mehr Trainer bei Union Berlin Bo Svensson. Imago Images/Jan Hübner

Bundesliga: Union Berlin trennt sich von Svensson

Der 1. FC Union Berlin hat auf seine sportliche Baisse reagiert und Cheftrainer Bo Svensson per sofort freigestellt. Die «Eisernen» gingen in der Bundesliga mit 17 Punkten aus 15 Spielen auf dem 12. Rang in die Winterpause, zuletzt konnte man wettbewerbsübergreifend 9 Partien in Serie nicht gewinnen. Der 45-jährige Däne hatte bei den Köpenickern erst im vergangenen Sommer übernommen. Nach insgesamt 17 Spielen an der Seitenlinie muss er Union nun bereits wieder verlassen. Wer das Team übernimmt, ist noch nicht klar.

