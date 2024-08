Legende: Verabschiedet sich von der «Alten Dame» Wojciech Szczesny. Imago/Marco Canoniero

Serie A: Langjähriger «Juve»-Goalie geht

Nun ist es fix: Der polnische Torwart Wojciech Szczesny verlässt Juventus, für das er seit 2017 als Nachfolger von Gianluigi Buffon über 250 Partien absolvierte. Nach dem Zuzug von Monzas Michele Di Gregorio, der noch vor Yann Sommer zum besten Serie-A-Goalie der vergangenen Saison gewählt worden war, wurde bereits über einen Abgang von Szczesny spekuliert. Wohin es den 34-Jährigen und 84-fachen Nationalspieler zieht, ist noch offen. Laut italienischen Medienberichten könnte er nach Saudi-Arabien wechseln.

00:51 Video Archiv: Szczesny verschuldet an der EURO gegen Österreich einen Penalty Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 21.06.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Premier League: Brighton holt Mainz-Talent

Brighton & Hove Albion mit dem neuen deutsch-schweizerischen Trainer Fabian Hürzeler hat Brajan Gruda von Mainz 05 verpflichtet. Der 20-jährige Offensivspieler, der sich vor der EURO im deutschen Nationalteam kurzzeitig beweisen durfte, wechselt für bis zu 35 Millionen Euro an die Südküste Englands. Damit avanciert Gruda zum Rekordabgang der Mainzer. In der letzten Saison konnte sich Gruda an der Seite der Schweizer Silvan Widmer und Edimilson Fernandes in 28 Spielen 7 Skorerpunkte (4 Tore, 3 Assists) notieren lassen.