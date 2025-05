Per E-Mail teilen

Legende: Vom entthronten zum aktuellen Meister Jonathan Tah. Imago/Maximilian Koch

Bundesliga: Vierjahres-Vertrag für Tah in München

Der deutsche Nationalspieler Jonathan Tah wechselt ablösefrei zum FC Bayern München. Der Rekordmeister nimmt den 29-jährigen Verteidiger von Bayer Leverkusen bis 2029 unter Vertrag. In 291 Bundesliga-Spielen gelangen dem 35-fachen Internationalen 15 Treffer. Noch unklar ist, ob der Verteidiger bereits an der Klub-WM für die Münchner auflaufen kann.

Serie A: Conceicao muss bei Milan gehen

Sergio Conceicao muss seinen Trainerposten bei der AC Milan nach fünf Monaten wieder räumen. Dies gab der Klub aus Norditalien am Donnerstagabend bekannt. Conceicao hatte das Amt kurz vor dem Jahreswechsel mit einem bis Sommer 2026 gültigen Vertrag übernommen. Platz 8 in der Liga und der Einzug in den Cupfinal waren zu wenig, um sich im Sessel halten. Als möglicher Nachfolger wird Massimiliano Allegri gehandelt.

Bundesliga: Steffen übernimmt in Bremen

Horst Steffen wird neuer Trainer von Werder Bremen und Nachfolger von Ole Werner, der vor wenigen Tagen entlassen wurde. Wie der Klub bestätigte, kommt der 56-Jährige vom Zweitligisten SV Elversberg. Dort hat Steffen in der Relegation den Aufstieg knapp verpasst.