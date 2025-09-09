Legende: Wagt ein neues Abenteuer Domenico Tedesco. imago images/Photo News

Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho

Domenico Tedesco wird Nachfolger von Star-Coach José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul. Der 39-jährige Deutsch-Italiener erhält einen Zweijahresvertrag, wie der türkische Klub mitteilt. Tedesco hatte seine Karriere in Deutschland begonnen und war unter anderem Trainer bei Schalke und RB Leipzig in der Bundesliga. Bis Januar dieses Jahres trainierte er die belgische Nationalmannschaft, seither war er ohne Anstellung. Mourinho war am Bosporus nach der verpassten Qualifikation für die Champions League freigestellt worden.

