Deutschland: Tedesco heuert in Leipzig an

Bundesligist RB Leipzig hat Domenico Tedesco als neuen Trainer verpflichtet. Der 36-Jährige folgt auf den am Sonntag entlassenen Jesse Marsch. Tedesco erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis Ende Saison 2022/23. Erstmals an der Seitenlinie wird er im Ligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag stehen. Tedesco war zuletzt bei Spartak Moskau tätig und kennt die Bundesliga aus der Zeit als Trainer (2017 bis 19) bei Schalke 04.

Deutschland: Kimmich bis Ende Jahr out

Bayern München muss in seinen Spielen bis Jahresende ohne Joshua Kimmich auskommen. Der Nationalspieler durfte in der Nacht zu Donnerstag seine Corona-bedingte Quarantäne beenden, wird in den ausstehenden Bundesligaspielen gegen Mainz, beim VfB Stuttgart und gegen Wolfsburg aber nicht zur Verfügung stehen. Er könne «aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren», liess er auf der Klub-Website verlauten. Kimmich war am 24. November positiv auf das Coronavirus getestet worden.

England: Spiel wegen Corona abgesagt

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tottenham Hotspur ist auch das für Sonntag geplante Premier-League-Spiel der Londoner bei Brighton & Hove Albion abgesagt worden. Wie die Spurs am Donnerstag mitteilten, wurde die Entscheidung auf Anraten medizinischer Berater getroffen. Bereits das für Donnerstag angesetzte Conference-League-Spiel der Londoner musste in Folge der Corona-Fälle kurzfristig abgesagt werden. Acht Spieler und fünf Betreuer des englischen Klubs waren laut Teammanager Antonio Conte positiv getestet worden.