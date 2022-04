Legende: Kommt ins Old Trafford Erik ten Hag. Getty Images/Geert van Erven/BSR Agency

England: Ten Hag folgt auf Rangnick

Der Niederländer Erik ten Hag, der derzeit noch Ajax Amsterdam trainiert, übernimmt ab kommender Saison Manchester United. Der Premier-League-Klub teilte am Donnerstag mit, dass der 52-Jährige im Sommer auf den deutschen Interimscoach Ralf Rangnick folgen wird. Ten Hag unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine weitere Saison. Rangnick bleibt dem Klub bis mindestens 2024 als Berater erhalten. Seit dem Abgang von Alex Ferguson 2013 ist Manchester mit keinem Trainer mehr richtig glücklich geworden. Einen Meistertitel gab es seit damals nicht mehr. In dieser Saison droht der Klub zum vierten Mal seit der Ferguson-Ära die Champions League zu verpassen.

06:38 Video Archiv: Atletico wirft ManUnited aus der Champions League Aus Sport-Clip vom 15.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 38 Sekunden.

Deutschland: Kobel verpasst Bayern-Spiel

BVB-Goalie Gregor Kobel hat sich vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München im Training eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen. «Das wird die eine oder andere Woche dauern», sagte Dortmunds Trainer Marco Rose am Donnerstag. Damit wird Kobel wohl nicht nur die Partie vom Samstag verpassen. Bayern könnte sich mit einem Sieg vorzeitig den Meistertitel sichern.

England: Hamilton und Williams bei Chelsea-Kauf dabei

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams haben sich dem Konsortium um den britischen Geschäftsmann Martin Broughton für den möglichen Kauf des englischen Fussball-Klubs Chelsea angeschlossen. Der Engländer und die Amerikanerin wollen sich gemäss einem Bericht des Senders Sky Sport angeblich mit je 10 Millionen Pfund an der Übernahme beteiligen.

00:36 Video Williams und Hamilton wollen bei Chelsea einsteigen Aus Sport-Clip vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Frankreich: Stéphanie Frappart pfeift Cup-Final

Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird am 7. Mai den französischen Cup-Final der Männer leiten. Die 38-Jährige ist die erste Frau in der über 100-jährigen Geschichte des Coupe de France, die das Endspiel pfeift. Frappart war im Jahr 2019 bereits die erste Frau gewesen, die ein Spiel in der Ligue 1 geleitet hatte. 2020 pfiff sie als erste Schiedsrichterin ein Spiel der Champions League der Männer. Im Pokalfinal treffen Nizza, das im Achtelfinal den Topfavoriten PSG im Elfmeterschiessen ausgeschaltet hat, und Nantes aufeinander. Gespielt wird im Stade de France in Paris.