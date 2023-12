Ter Stegen fällt nach Rücken-OP weiter aus – auch Dybala out

Legende: Musste die Schmerzen am Rücken lange unterdrücken Marc-André ter Stegen. Keystone/DANIEL BOCKWOLDT

LaLiga: Ter Stegen am Rücken operiert

Marc-André ter Stegen, Goalie des FC Barcelona und der deutschen Nationalmannschaft, hat sich am Rücken operieren lassen müssen. Der 31-Jährige habe den Eingriff gut überstanden, teilte sein Verein mit. Die zuständige Ärztin rechnet mit einer Pause von mindestens 2 Monaten. Ter Stegen bereitete eine Hernie im Rücken zunehmend Schmerzen. Wegen der Rückenprobleme hatte er die Länderspiele im November gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) verpasst. Seither stand er auch bei Barcelona nicht mehr im Tor.

00:27 Video Archiv: Ter Stegen zaubert gegen Kolumbien Aus Sport-Clip vom 20.06.2023. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Serie A: Dybala muss pausieren

Die AS Roma muss vorerst auf Stürmer Paulo Dybala verzichten. Wie der Verein bekannt gab, erlitt der Argentinier am Sonntagabend gegen die AC Florenz (1:1) eine Verletzung im linken Oberschenkel. Der 30-Jährige wird dem Hauptstadtklub damit etwa 3 Wochen fehlen. In der Serie A liegt Rom nach 15 Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. Der Rückstand zu Spitzenreiter Inter Mailand beträgt bereits 13 Punkte.