LaLiga: Ter Stegens Warten hat ein Ende

Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wird nach mehr als siebenmonatiger Verletzungspause am Samstag erstmals wieder im Tor des FC Barcelona stehen. Das kündigte Trainer Hansi Flick an einer Pressekonferenz vor dem Ligaspiel beim Tabellenletzten Real Valladolid an. Barcelonas Captain Ter Stegen hatte sich am 22. September im Spiel seines Klubs gegen Villarreal einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen. Der 33-Jährige musste operiert werden, es folgte eine lange Zeit der Genesung. In dieser Zeit wurde er mehrheitlich vom Polen Wojciech Szczesny vertreten.

