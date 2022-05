Legende: Ist zurück an der Seitenlinie des BVB Edin Terzic. Keystone/Friedemann Vogel

Deutschland: Terzic neuer BVB-Trainer

Edin Terzic wird bei Dortmund Nachfolger des entlassenen Trainers Marco Rose. Der 39-Jährige erhält einen Vertrag bis 2025. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt. Der BVB hatte am Freitag nach nur einem Jahr überraschend die Zusammenarbeit mit Rose beendet. Der bei den Fans beliebte Terzic hatte Dortmund in der Saison 2020/21 nach der Trennung von Lucien Favre in die Champions League und zum DFB-Pokal-Sieg geführt. Zudem vermeldete der BVB den Transfer von Salih Özcan (24) aus Köln. Der defensive Mittelfeldspieler ist bereits der 4. BVB-Zugang nach den Innenverteidigern Niklas Süle (Bayern) und Nico Schlotterbeck (Freiburg) sowie Stürmer Karim Adeyemi (RB Salzburg).

Deutschland: Neuer verlängert vorzeitig

Der 36-jährige Manuel Neuer hat seinen Vertrag bei Bayern München vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der Captain des Klubs und der deutschen Nationalmannschaft dürfte somit bis im Sommer 2024 bei den Münchnern im Tor stehen. Neuer war im Sommer 2011 von Schalke zu den Bayern gewechselt. Mit den Münchnern gewann der Weltmeister von 2014 zehn Meistertitel, fünfmal den Cup sowie 2013 und 2020 die Champions League.

