PSG und Silva gehen getrennte Wege

Paris Saint-Germain trennt sich von seinem langjährigen Abwehrchef Thiago Silva. Der Ende Monat auslaufende Vertrag mit dem 35-Jährigen werde nicht verlängert, berichteten französische Medien übereinstimmend. Der brasilianische Internationale bestritt seit 2012 über 200 Liga-Spiele für PSG und feierte 7 Meistertitel sowie 4 Cupsiege.

Geht die Serie A mit Playoffs zu Ende?

Sollte die Serie A ab 20. Juni aufgrund neuer Corona-Infektionen nicht wie geplant wieder aufgenommen werden können, könnte der Meister mittels Playoffs bestimmt werden. Entsprechende Pläne hat der Verband FIGC am Montag kommuniziert. In der seit dem 9. März unterbrochenen Serie A stehen noch 12 Spieltage aus.

Messi bei Barcelona zum Auftakt dabei

Lionel Messi ist nach kurzer Verletzungspause am Montag ins Mannschaftstraining des FC Barcelona zurückgekehrt und ist bereit für den Re-Start in der Primera Division. Der Argentinier hatte mit dem Training aufgrund einer Muskelverhärtung im rechten Oberschenkel für eine Woche ausgesetzt. Luis Suarez steht nach seiner Knie-Operation im Januar wohl auch wieder zur Verfügung. Tabellenführer Barcelona trifft am Samstag zum Auftakt nach dreimonatiger Corona-Pause auf Mallorca.

Strobl von Gladbach zu Augsburg

Borussia Mönchengladbach trennt sich im Sommer von Tobias Strobl und Fabian Johnson. «Tobias Strobl hat uns darüber informiert, dass er zum FC Augsburg wechseln möchte. Bei Fabian Johnson haben wir gemeinschaftlich entschieden, dass wir seinen Vertrag nicht verlängern werden», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl auf der Klubwebseite. Beide Verträge enden am 30. Juni.

Saison für Herthas Dilrosun vorbei

Für Javairo Dilrosun von Hertha BSC ist die Saison vorzeitig zu Ende. Der niederländische Internationale kann aufgrund einer Muskelverletzung in den restlichen 4 Geisterspielen der Bundesliga nicht mehr eingesetzt werden. Dies teilten die Berliner am Montag mit. Dilrosun hatte die Verletzung bei der 0:1-Niederlage des Hauptstadtklubs am Samstag bei Dortmund erlitten.