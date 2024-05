Legende: Hat nur noch 3 Spiele im «Blues»-Dress vor sich Thiago Silva. Imago Images/PA Images

Premier League: Silva schliesst sich Fluminense an

Ende April hatte Thiago Silva bekanntgegeben, dass er Chelsea am Saisonende verlassen wird. Nun ist auch sein neues Ziel bekannt. Der 39-Jährige wird zu Fluminense in Rio de Janeiro zurückkehren, wo er schon in der Jugend und von 2006 bis 2009 auch als Profi spielte. Silva unterschrieb beim vierfachen brasilianischen Meister einen Vertrag bis Sommer 2026. Eine Rückkehr zu Chelsea in anderer Funktion kann sich Silva nach dem Karriereende vorstellen. «Abschiede sind für diejenigen, die gehen und nicht zurückkommen», hatte er im Rahmen der angekündigten Trennung erklärt: «Ich habe vor, eines Tages wiederzukommen.»