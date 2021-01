England: Tuchel löst Lampard ab

Thomas Tuchel ist wie erwartet neuer Teammanager des FC Chelsea. Wie der Klub aus der englischen Premier League am Dienstag mitteilte, ersetzt der Deutsche die glücklose Vereinsikone Frank Lampard, der am Montag entlassen wurde. Tuchel erhält einen Vertrag bis 2022 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Er soll schon am Mittwoch gegen die Wolverhampton Wanderers an der Seitenlinie stehen. Das 1. Training mit dem neuen Mann war für Dienstagabend angesetzt. Erst im Dezember war Tuchel bei Paris St. Germain entlassen worden. Chelsea ist für den 47-Jährigen nach PSG, Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 die 4. Station im Profibereich.