Legende: Dürfte sich ob diesem Entscheid die Haare raufen Tottenham-Coach Antonio Conte. Keystone

England: Tottenham out in Conference League

Wie die Uefa am Montag entschieden hat, wird das aufgrund von Covid-19 ausgefallene Duell zwischen Tottenham Hotspur und Stade Rennes mit 0:3 zugunsten der Franzosen gewertet. Damit sind die Nordlondoner in der Conference League bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Am 9. Dezember musste das abschliessende Gruppenspiel nach 13 Fällen in der Organisation der «Spurs» abgesagt werden. Da eine Neuansetzung innerhalb der zugelassenen Frist gemäss dem Verband nicht möglich sei, werden die Engländer nun gemäss dem Reglement mit einer Forfait-Niederlage gebüsst.

