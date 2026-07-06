Legende: Wechselt innerhalb der Premier League den Klub Sandro Tonali. Imago Images/Shutterstock/Michael Zemanek

Premier League: Tonali von Newcastle zu Tottenham

Tottenham setzt seine Transfer-Offensive nach dem nur knapp verhinderten Abstieg fort. Für Sandro Tonali überweisen die «Spurs» gemäss Transfermarkt 108 Millionen Euro an Newcastle. Der italienische Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Londonern einen Vertrag bis 2032. Vor Tonali hatte Tottenham bereits Mateus Fernandes (99 Mio.) und Jan Paul van Hecke (60 Mio.) für sehr hohe Ablösesummen verpflichtet.

Ligue 1: Neuer Trainer für Zakaria

Das für die AS Monaco spielende Schweizer Duo Denis Zakaria und Philipp Köhn kennt seinen neuen Trainer. Der 40-jährige Brasilianer Filipe Luis wird mit einem Vertrag bis Juni 2028 ausgestattet. Der 44-fache brasilianische Internationale trainierte in seiner Heimat bis Anfang März den Traditionsklub Flamengo.

Passend zum Thema Absurde Personalmassnahme Nach 8:0-Kantersieg: Flamengo feuert Erfolgscoach Filipe Luis

Premier League: Neue Aufgabe für Glasner in der Premier League

Oliver Glasner bleibt nach seinem Abschied von Crystal Palace in der Premier League tätig. Der 51-jährige Österreicher übernimmt das Traineramt bei Nottingham Forest. In seiner Zeit bei Crystal Palace feierte Glasner mit den Triumphen im FA Cup (2025) und der Conference League (2026) grosse Erfolge.

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