Legende: Ist bedient Filipe Luis. FIFA via Getty Images

Hoch gewonnen, trotzdem gefeuert: Der amtierende brasilianische Meister Flamengo hat kurz nach einem überzeugenden 8:0 gegen die Mannschaft von Madureira seinen Trainer Filipe Luis entlassen. Dies gab der Klub aus Rio de Janeiro auf seiner Vereinsseite bekannt. Luis hatte mit dem Klub seit September 2024 fünf Titel gewonnen, unter anderem im vergangenen Jahr die südamerikanische Copa Libertadores.

Luis wurde zum Verhängnis, dass Flamengo, das angeblich mit dem höchsten Etat aller brasilianischen Klubs ausgestattet ist, schlecht in die neue Saison der Campeonato Brasileiro Serie A gestartet ist. Aus den ersten 3 Spielen holte man nur 4 Punkte. Zudem verlor Flamengo die Endspiele um den südamerikanischen Supercup gegen CA Lanus aus Argentinien und den brasilianischen Supercup gegen Corinthians.

Die Entscheidung der Klubführung wurde dem offensichtlich verblüfften Luis von Sportdirektor Jose Boto mitgeteilt – nur wenige Minuten nach der Medienkonferenz nach dem Einzug in den Final der Campeonato Carioca, der Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro.