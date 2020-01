Legende: Ab Sommer in Berlin Lucas Tousart. Reuters

Hertha verpflichtet Tousart

Hertha Berlin hat den Franzosen Lucas Tousart unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt im Sommer vom Champions-League-Achtelfinalisten Olympique Lyon, für das er noch leihweise bis Saisonende weiterspielt. Zuvor hatten die Herthaner Interesse an Nati-Regisseur Granit Xhaka bekundet. Der Schweizer erhielt von Arsenal allerdings keine Freigabe. Die Ablösesumme für Tousart soll rund 24 Millionen Euro betragen. Damit löst er Dodi Lukebakio als Klub-Rekordtransfer ab. Der Belgier war im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Watford zu Hertha Berlin gestossen.

Arsenal im Cup-Achtelfinal

Arsenal hat sich mit einem 2:1-Sieg in Bournemouth für die Achtelfinals im FA Cup qualifiziert. Der Rekordsieger, der nicht in Bestbesetzung, aber mit Granit Xhaka im Mittelfeld angetreten war, feierte nach zuletzt 3 Unentschieden in der Meisterschaft wieder einmal einen Sieg. Die Tore für das Team von Mikel Arteta schossen der 18-jährige Bukayo Saka und der zwei Jahre ältere Edward Nketiah. In der nächsten Runde wartet auf die Londoner der Drittligist Portsmouth.