Deutschland: Leverkusen trennt sich von Bosz

Bundesligist Bayer Leverkusen hat auf die anhaltende Talfahrt reagiert und sich von Trainer Peter Bosz getrennt. Dies gab der Tabellensechste am Dienstag bekannt. Als Nachfolger übernimmt mit sofortiger Wirkung der bisherige deutsche U18-Coach Hannes Wolf. Die «Werkself», Mitte Dezember noch Tabellenführer, verlor im Kalenderjahr 2021 zehn ihrer 17 Pflichtspiele. Am Sonntag setzte es beim 0:3 bei Abstiegskandidat Hertha BSC die höchste Saisonniederlage ab. In der Europa League war Leverkusen in den Sechzehntelfinals überraschend an YB gescheitert.

Italien: Grosso unterschreibt bei Frosinone

Fabio Grosso hat nicht lange gebraucht, um nach seiner Entlassung beim FC Sion einen neuen Klub zu finden. Der 43-jährige Italiener übernimmt bis Ende Saison den Trainerposten beim Serie-B-Klub Frosinone. Dort ersetzt er mit Alessandro Nesta einen anderen Weltmeister von 2006. Dieser war am Samstag nach einer 0:3-Heimniederlage gegen Lecce freigestellt worden. Grossos Zeit an der Seitenlinie von Sion hatte Anfang März nach einer 0:3-Niederlage gegen Lugano am 23. Spieltag geendet.