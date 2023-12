Trainer weg, Sperre bleibt: Köln doppelt in den Schlagzeilen

Legende: Muss bei Köln den Hut nehmen Steffen Baumgart. KEYSTONE/DPA/Andreas Gora

Bundesliga: Köln trennt sich von Baumgart

Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. Der abstiegsbedrohte Bundesligist informierte am Tag nach dem 0:2 bei Union Berlin über den «gemeinsamen Entschluss», die Zusammenarbeit zu beenden. Der FC ist mit nur 10 Punkten und 10 erzielten Toren Tabellen-17. und beendet das Jahr damit auf einem Abstiegsplatz. Baumgarts Vertrag beim FC lief noch bis Juni 2025, er hatte die Kölner im Sommer 2021 übernommen und mit ihnen direkt in seiner ersten Saison die Conference League erreicht.

Bundesliga: TAS bestätigt Transfersperre gegen Köln

Am Donnerstag gab es weitere News zum 1. FC Köln: Im Rechtsstreit mit Olimpija Ljubljana erlitt der Klub eine schmerzhafte Niederlage und darf nun ein Jahr lang keine neuen Spieler registrieren. Der Internationale Sportgerichtshof TAS in Lausanne bestätigte die von der Fifa verhängte Transfersperre gegen den Bundesligisten. Die Kölner können damit in den anstehenden Transferperioden im Winter und im Sommer ihr Kader nicht verstärken. Ljubljana hatte Köln vorgeworfen, 2022 Nachwuchsspieler Jaka Cuber Potocnik auf unlautere Weise abgeworben zu haben.

Bundesliga: Stojilkovic eine Liga runter

Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt leiht den Schweizer Stürmer Filip Stojilkovic bis Saisonende an den 1. FC Kaiserslautern aus der 2. Bundesliga aus. Der 23-jährige einstige U21-Nationalspieler hatte letzten Winter von Sion zu Darmstadt gewechselt. Bei den «Lilien» kam er diese Saison zu 7 Teileinsätzen in der Meisterschaft und im DFB-Pokal. In Kaiserslautern soll Stojilkovic mehr Spielpraxis sammeln.

Legende: Muss sich in der 2. Bundesliga bewähren Filip Stojilkovic. Imago/Jan Huebner

Ligue 1: Ex-PSG-Trainer Galtier freigesprochen

Der frühere Trainer von Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ist im Prozess um Rassismusvorwürfe freigesprochen worden. Der 57-Jährige musste sich wegen des Vorwurfs des Mobbings und der Diskriminierung in seiner Zeit beim OGC Nizza verantworten. Medienberichten zufolge hatte die Anklage ein Jahr Haft auf Bewährung und eine Busse in Höhe von 45'000 Euro für den Trainer gefordert.

00:46 Video Archiv: Galtier zeigt sich schockiert über Vorwürfe (frz.) Aus Sport-Clip vom 14.04.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

Premier League: Lockyer wieder zuhause

Fünf Tage nach seinem Herzstillstand auf dem Fussballplatz ist Tom Lockyer aus dem Spital entlassen worden. Dem 29-jährigen walisischen Nationalspieler sei zuvor ein Defibrillator eingesetzt worden, «um eine Wiederholung des Vorfalls vom Samstag zu verhindern», teilte sein Klub Luton Town mit. Captain Lockyer hatte im Premier-League-Spiel beim AFC Bournemouth einen Herzstillstand erlitten und war nach einer Notversorgung auf dem Feld hospitalisiert worden.