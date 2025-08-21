Legende: Verstärkt diese Saison die «Werkself» Claudio Echeverri. Imago Images/Visionhaus

Bundesliga: ManCity verleiht Echeverri an Leverkusen

Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Claudio Echeverri ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr von Manchester City ins Rheinland und soll die erhoffte kreative Verstärkung sein. Eine Kaufoption hat Leverkusen nicht. Am selben Tag vermeldete Leverkusen mit Loïc Badé noch einen zweiten Zugang. Der französische Innenverteidiger kommt für 25 Millionen Euro vom FC Sevilla. Den Bundesligisten verlassen hat hingegen Amine Adli. Der 25-jährige Offensivspieler wurde für 21 Millionen Euro vom Premier-League-Klub Bournemouth verpflichtet.

Neuer Rekordtransfer im Frauenfussball

Erst vor einem Monat brach Stürmerin Olivia Smith den Rekord, nun gibt es schon eine neue teuerste Fussballerin. Die mexikanische Flügelspielerin Lizbeth Ovalle ist für 1,5 Millionen Dollar (ca. 1,3 Millionen Euro) von ihrem Heimatklub UANL zu Orlando Pride in die USA gewechselt. Sie übertraf damit den Wechsel von Smith, die im Juli für die Rekordablöse von einer Million britischer Pfund (1,15 Millionen Euro) vom FC Liverpool zum FC Arsenal transferiert worden war.