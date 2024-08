Traumeinstand von Reus in L.A. – Bürki viermal bezwungen

Legende: Anlaufzeit brauchte er keine Marco Reus drückte der Partie gegen Atlanta nach seiner Einwechslung den Stempel auf. Imago/USA Today

MLS: Reus trifft gleich im 1. Spiel

Marco Reus hat nach seinem Wechsel in die USA einen Traumeinstand bei Los Angeles Galaxy gefeiert. Der ehemalige Dortmunder bereitete gegen Atlanta United nach seiner Einwechslung in der 62. Minute das 1:0 durch Riqui Puig vor und traf später selbst zum 2:0-Endstand. Sein erstes Tor im Trikot des ehemaligen Klubs von David Beckham und Zlatan Ibrahimovic feierte Reus mit einer für die Westküstenstadt symbolträchtigen Geste: Er formte mit beiden Händen die Buchstaben L und A.

MLS: Bürki kassiert Ausgleich in der 99. Minute

St. Louis City mit dem Schweizer Hüter Roman Bürki musste sich derweil trotz zwischenzeitlicher 4:2-Führung gegen die Portland Timbers mit einem 4:4 begnügen. Dem Brasilianer Evander gelang in der 99. Minute per Freistoss der Ausgleich. Dies gar in Unterzahl, nachdem Portlands Doppeltorschütze Felipe Mora kurz zuvor vom Platz gestellt worden war.