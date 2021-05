Belgien: Frey und Bertone steigen ab

Waasland-Beveren, der belgische Klub mit den beiden Schweizern Michael Frey und Leonardo Bertone, steigt in die 2. Liga ab. Das Team aus Ostflandern unterlag im Rückspiel der Barrage daheim dem RFC Seraing 2:5. Frey, der schon beim 1:1 im Hinspiel getroffen hatte, erzielte mittels Penalty das 1:0 für Waasland-Beveren und gab den Pass zum 2:2. Der von Fenerbahce Istanbul ausgeliehene Berner Stürmer schoss in 32 Partien in Belgien 17 Tore.

Spanien: Reals Ramos fällt erneut aus

Spanien muss bei der EM voraussichtlich ohne seinen Captain Sergio Ramos auskommen. Der Starverteidiger erlitt nach Angaben seines Klubs Real Madrid einen Sehnenriss im linken Bein und fehlt damit auch den «Königlichen» im Saisonendspurt um die spanische Meisterschaft. Ramos dürfte auch nicht rechtzeitig zur EM (ab 11. Juni) wieder fit sein.

Frankreich: Neymar bleibt PSG treu

Neymar hat seinen Vertrag bei Paris St-Germain bis 2025 verlängert. Der mittlerweile 29-jährige Brasilianer war 2017 mit der Rekordablöse-Summe von 222 Millionen Euro zu PSG gestossen. Gemäss französischen Medienberichten beläuft sich Neymars jährliches Salär auf 30 Millionen.