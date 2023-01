Frankreich: Deschamps verlängert bis 2026

Frankreich macht mit Didier Deschamps weiter. Wie der Verband am Samstag in Paris bestätigte, wurde der Vertrag mit dem 54-jährigen Nationaltrainer um 3,5 weitere Jahre bis zur WM 2026 in Nordamerika verlängert. Deschamps ist bereits seit 2012 Trainer der «Equipe Tricolore», sein Vertrag war Ende des letzten Jahres ausgelaufen. Unter der Leitung des Weltmeisters von 1998 wurde Frankreich 2016 Vize-Europameister, 2018 Weltmeister, 2021 Nations-League-Sieger und 2022 Vize-Weltmeister in Katar. «Ich danke dem Präsidenten für sein anhaltendes Vertrauen und seine Unterstützung. Es ist eine grosse Freude, weiter meine Arbeit machen zu dürfen», sagte Deschamps.

03:15 Video Archiv: Frankreich verliert dramatischen WM-Final gegen Argentinien Aus FIFA WM 2022 vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 15 Sekunden.