Legende: Steht über die WM hinaus an der Seitenlinie der «Three Lions» Thomas Tuchel und der englische Verband einigten sich auf eine Zusammenarbeit bis im Sommer 2028. Keystone/EPA/ADAM VAUGHAN

Nationalteam England: Tuchel verlängert

Der Deutsche Thomas Tuchel bleibt bis sicher nach der Heim-EM 2028 in England, Schottland, Irland und Wales Cheftrainer der englischen Fussball-Nationalmannschaft. Das gab der englische Fussballverband FA bekannt. Der ursprüngliche Vertrag des 52-Jährigen wäre nach der WM in Nordamerika im kommenden Sommer ausgelaufen. England trifft in der Gruppenphase der WM in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama.

Premier League: Nottingham entlässt Dyche

Nottingham Forest hat unmittelbar nach dem 0:0 zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers Trainer Sean Dyche entlassen. Nottingham belegt 12 Runden vor Schluss Platz 17 in der Premier League mit 3 Punkten Reserve auf die Abstiegsplätze. Die Trennung ist bereits der 3. Trainerwechsel in dieser Saison, den Klub-Eigner Evangelos Marinakis verantwortet: Vor Dyche wurden im September Nuno Espirito Santo und im Oktober Ange Postecoglou entlassen. Welchen neuen Coach die Spieler Nottinghams mit dem 25-jährigen Schweizer Stürmer Dan Ndoye erhalten werden, steht noch nicht fest.

