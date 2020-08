Legende: Auch Trainer können sich im Training verletzen So geschehen bei Thomas Tuchel. imago images

Frankreich: Tuchel mit Mittelfussbruch

Das Verletzungspech bei Paris St-Germain hat nun auch Trainer Thomas Tuchel getroffen. Wie der Verein am Freitag auf Twitter mitteilte, erlitt der 46-Jährige «während einer Trainingseinheit» einen Bruch des fünften Mittelfussknochens und verstauchte sich zudem den Knöchel.

Deutschland: Bundesliga-Spielplan bekannt

Bayern München bestreitet sein erstes Spiel der neuen Bundesliga-Saison gegen Schalke. Ob die Partie allerdings auch das Eröffnungsspiel ist, hängt vom Abschneiden des deutschen Meisters in der Champions League ab. Sollten die Münchner den Final am 23. August erreichen, würden sie nicht bereits am Freitag, 18. September, in die neue Saison starten. In diesem Fall würde die Saison am Freitag mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen.

Brasilien: Dudamel schaltet Fifa ein

Der ehemalige venezolanische Nationaltrainer Rafael Dudamel hat laut Globoesporte wegen ausstehender Zahlungen von Atletico Mineiro den Weltverband Fifa eingeschaltet. Demnach fordert der 47 Jahre alte Coach etwa 3,2 Millionen Reais (rund 500 000 Euro) von dem «Galo» genannten Verein.