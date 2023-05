Legende: Erhält nun viel Zeit zum Nachdenken Ivan Toney. Imago/PA Images

Premier League: «Wettkönig» Toney lange gesperrt

Wegen des Verstosses gegen die Wettregeln des englischen Fussballverbandes (FA) in weit über 200 Fällen ist Ivan Toney für 8 Monate gesperrt worden. Der 27-jährige Stürmer von Brentford wurde von der FA zudem zu einer Geldstrafe in Höhe von 50'000 Pfund verurteilt. Die Sperre ist bis einschliesslich 16. Januar nächsten Jahres gültig. Beim Training bei seinem Klub darf Toney schon 4 Monate vor Ablauf der Sperre wieder mitmachen, hiess es in einer Mitteilung der FA am Mittwoch. Die ursprünglich vorgeworfenen 262 Verstösse bezogen sich auf einen Zeitraum vom 25. Februar 2017 bis zum 23. Januar 2021. Nachträglich waren 30 Verstösse von der FA zurückgenommen worden. Die Regeln verbieten es Spielern, auf Fussballspiele zu wetten.

Premier League: 4 Abgänge bei Liverpool

Liverpool hat den Abschied von gleich vier Spielern bestätigt. Roberto Firmino, dessen Abgang schon länger feststand, Naby Keita, James Milner und Alex Oxlade-Chamberlain werden den englischen Fussball-Vizemeister zum Saisonende verlassen. Dies bestätigte der Klub am Mittwoch, die Verträge der Spieler laufen jeweils aus.