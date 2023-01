Legende: Verkündete mehrere Änderungen Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. imago images/Pixsell

Uefa: Neue Formate bei Nations League und Qualis

Die Uefa Nations League wird ab September 2024 um eine neue K.o.-Runde erweitert. Das teilte der europäische Fussballverband am Mittwoch nach der Sitzung seines Exekutivkomitees in Nyon mit. Die K.o.-Runde wird im März ausgetragen und schafft Kontinuität zwischen der Gruppenphase im November und dem Final-Four-Turnier im Juni. Die Gruppensieger und -zweiten der Liga A ermitteln in Viertelfinals mit Hin- und Rückspiel die Teilnehmer der Runde der letzten Vier. Weitere Änderungen betreffen die europäischen Qualifikationswettbewerbe für die EM und die WM, bei denen die Mannschaften neu in 12 Gruppen mit vier oder fünf Mannschaften gelost werden. Der Uefa-Superpokal 2023 wurde zudem vom russischen Kasan nach Athen verlegt.