EM 2024: Deutschland präsentiert Turnier-Logo

Mit einem farbenfrohen Logo wollen die Ausrichter der Fussball-EM 2024 für das Turnier in Deutschland werben. Inspiriert ist das ovale Markensymbol von der Dachform des Berliner Olympiastadions, dort wurde es mit einer Lichtshow auch präsentiert. Im Kern des Logos ist der EM-Pokal zu sehen. Der Entwurf soll für die Vielfalt des Fussballs in Europa und in den 55 Mitgliedsländern der Uefa stehen. Das EM-Motto «United by Football. Vereint im Herzen Europas» war schon länger bekannt.

Spanien: Sanchez Flores übernimmt bei Getafe

Der spanische Erstligist FC Getafe hat einen neuen Trainer. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, steht Quique Sanchez Flores bis zum Saisonende beim Tabellenletzten an der Seitenlinie. Der 56-jährige Spanier war bereits in den Spielzeiten 2004/05 sowie 2014/15 als Getafe-Coach aktiv gewesen. Am Montag hatte der Klub nach nur 1 Punkt aus 8 Spielen Michel entlassen.