Ukraine und Südkorea im U20-WM-Final

Der Überraschungsfinal ist perfekt: Die Ukraine (1:0 gegen Italien) und Südkorea (1:0 gegen Ecuador) bestreiten am Samstag (18 Uhr live im Stream auf srf.ch/sport und in der Sport App) den U20-WM-Final. Italien hatte gegen die Ukraine den vermeintlichen Ausgleich in der Nachspielzeit erzielt, dieser wurde durch den VAR aber aberkannt. Die Südkoreaner setzten sich im Halbfinal dank einem Treffer von Jun Choi (39.) durch.

Messi verdient am meisten

Gemäss dem amerikanischen Magazin Forbes war Lionel Messi im Zeitraum von Juni 2018 bis Juni 2019 weltweit der bestbezahlte Sportler. 127 Millionen Dollar soll der argentinische Starspieler des FC Barcelona eingestrichen haben. Der Betrag setzt sich zusammen aus 92 Millionen Salär und 35 Millionen für Prämien und Sponsoring-Einnahmen. Hinter Messi folgen der Portugiese Cristiano Ronaldo mit 109 Millionen Dollar und der Brasilianer Neymar mit 105 Millionen. In der aktuellen Rangliste folgt Roger Federer mit 93,4 Millionen auf Platz 5, noch knapp hinter dem mexikanischen Boxer Saul «Canelo» Alvarez.

Fonseca neuer Roma-Trainer

Paulo Fonseca beerbt Claudio Ranieri als Trainer bei der AS Roma. Der 46-jährige Portugiese erhielt einen Vertrag bis Mitte 2021. Zuletzt betreute Fonseca während 3 Saisons Schachtar Donezk und gewann mit den Ukrainern 3 Meistertitel und 3 Mal den Cup. Die Römer enttäuschten zuletzt mit Rang 6 in der Serie A.

Sendebezug: SRF 1, Abendbulletin, 11.06.2019, 18:45 Uhr