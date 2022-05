Legende: Gegen Belarussen spielt er vorerst nicht mehr Mykhailo Mudryk von Schachtar Donezk. Imago/ANE Edition

Uefa: Keine Spiele Ukraine-Belarus

Mannschaften aus der Ukraine und aus Belarus werden in den Wettbewerben der Uefa vorerst nicht gegeneinander spielen. Anfang März war bereits beschlossen worden, dass in Belarus vorerst keine Partien ausgerichtet werden dürfen und Heimspiele der belarussischen Nationalmannschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen. «Der heutige Beschluss wurde gefasst, um die reibungslose Durchführung von Uefa-Wettbewerben sicherzustellen, da die Sicherheit der Mannschaften, Offiziellen und weiteren Beteiligten aufgrund des aktuellen bewaffneten Konflikts nicht vollständig gewährleistet werden kann», teilte die Uefa mit. Belarus hat sich bislang nicht aktiv am russisch-ukrainischen Krieg beteiligt. Russische Truppen nutzten das Land allerdings als Aufmarschgebiet für den Angriff.