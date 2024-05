Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Muss nach wenigen Monaten wieder gehen Nenad Bjelica. imago images/Sven Simon

Nächster Trainerwechsel bei Union

Union Berlin hat sich nach nur wenigen Monaten wieder von Trainer Nenad Bjelica getrennt. Die Klub-Verantwortlichen zogen damit die Konsequenzen aus dem Absturz auf den 15. Tabellenplatz der Bundesliga. Als Interimstrainer für die letzten beiden Saisonspiele wird Marco Grote fungieren, wie der abstiegsbedrohte Bundesligist nach dem 3:4 gegen den direkten Konkurrenten Bochum bekannt gab. Der 52-jährige Kroate Bjelica war im November auf Urs Fischer gefolgt, der die Mannschaft 2019 zum Aufstieg in die Bundesliga und in der Vorsaison als Tabellenvierter in die Champions League geführt hat.