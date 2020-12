Deutschland: Union Berlin setzt auf Fischer

Urs Fischer und Union Berlin gehen auch über die laufende Saison hinaus gemeinsame Wege. Die «Eisernen» verlängerten den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem Schweizer Trainer vorzeitig. Über die Länge der Vertragsdauer machten die Berliner am Dienstag keine Angaben. Der 54-jährige Fischer übernahm die Unioner in der Spielzeit 2018/19 und schaffte gleich in seiner ersten Saison über die Relegation den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Nach einer starken Premierensaison im Deutschen Oberhaus läuft es Union Berlin auch in dieser Spielzeit bisher hervorragend. Fischer liegt mit seinem Team nach 10 Spieltagen auf Platz 6.